Alessandria, nuovo caso di abbandono dei rifiuti: individuati i responsabili

Alessandria – Prosegue l’attività di contrasto all’abbandono di rifiuti illecito ad Alessandria. Dopo il recente episodio di Valmadonna, un nuovo scarico abusivo è stato individuato a Pavia, all’esterno della Cittadella, grazie all’intervento degli ispettori ambientali di Amag Ambiente in collaborazione con la Polizia municipale. I responsabili sono stati identificati e obbligati a ripulire immediatamente l’area, ora completamente bonificata. Nei loro confronti scatteranno la denuncia per abbandono di rifiuti e sanzioni che possono arrivare fino a 10.000 euro, oltre ad altri provvedimenti previsti dalla normativa. Il presidente Amag Ambiente, Gianni Berrone, ha ribadito la linea dura dell’azienda contro gli illeciti ambientali, sottolineando il rafforzamento dei controlli tramite ispettori, fototrappole e collaborazione con la Polizia locale, con l’obiettivo di tutelare l’ambiente e i cittadini che rispettano le regole.