Controlli durante la festa patronale di San Savino ad Ivrea: 11 denunciati

Ivrea (TO) – Si sono conclusi Martedì gli eventi legati all Festa Patronale di San Savino ad Ivrea, iniziata lo scorso Sabato nel comune eporediese. Con l’occasione, i Carabinieri della Compagnia di Ivrea hanno intensificato il servizio su tutto il territorio, con numerosi posti di controllo e pattuglie appiedate. Complessivamente sono state identificate e controllate 221 persone, di cui 11 denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ivrea. Gli interventi più consistenti sono stati quelli di contrasto alla guida in stato di ebbrezza, dove le persone sottoposte a etilometro sono state oltre 160; di queste, 9 sono risultate positive all’alcol test, 4 delle quali donne I militari hanno anche sorpreso e denunciato all’Autorità Giudiziaria due giovani in possesso di tirapugni in metallo e coltelli a serramanico con una lama di 18 centimetri; il più giovane, ventenne e residente a Torino, custodiva il coltello e il tirapugni all’interno del marsupio. Altri due ragazzi – uno di 23 e l’altro di 19 anni – sono stati invece denunciati alla Procura di Ivrea per l’inosservanza del provvedimento emesso dal Questore del foglio di via obbligatorio dal Comune di Ivrea. Salgono infine a dieci le persone segnalate alla competente Prefettura per il possesso di modica quantità di sostanza stupefacente, tutti di età tra i 19 e 31 anni. Complessivamente sono state identificate e controllate 221 persone; 11 sono state denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ivrea.