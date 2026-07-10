Donna investita davanti all’Ospedale infantile di Alessandria: non è in gravi condizioni

Alessandria – Una donna è stata investita e due vetture sono rimaste coinvolte in un tamponamento questa mattina in Spalto Marengo ad Alessandria. L’incidente si è verificato intorno alle 9 all’altezza delle strisce pedonali davanti all’Ospedale Infantile. La donna è stata subito soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale. All’arrivo dei sanitari era cosciente e, secondo prime informazioni, non avrebbe riportato ferite gravi. Il 118, intervenuto con due ambulanze, ha assistito anche le persone a bordo delle due vetture coinvolte ne tamponamento, che non dovrebbero aver riportato conseguenze. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale di Alessandria, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.