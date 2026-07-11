Grave incidente nella notte nel vercellese: muore centauro di 43 anni

Borgo D’Ale (VC) – Incidente mortale nella notte a Borgo D’Ale, nel vercellese. Nel violento scontro tra un’auto e una moto, avvenuto intorno alle 02:25 lungo la strada provinciale 593, ha perso la vita un motociclista di 43 anni. A bordo della vettura viaggiavano tre giovani: un ragazzo di 19 anni, trasportato in ospedale in codice verde con ferite lievi, un ragazzo di 20 anni e una di 17, rimasti praticamente illesi ma sotto shock. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i soccorsi del 118 con tre ambulanze, insieme alle forze dell’ordine per i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica del sinistro.