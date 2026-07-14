Nuovo innesto per il Derthona Basket: arriva l’ala americana Durham

Tortona (AL) – Terzo nuovo innesto per il Derthona Basket 26/27. Per il club Bianconero ha firmato l’atleta Aljami Durham, alla seconda esperienza in Itali dopo l’esordio della scorsa stagione alla Vanoli Cremona. Play americano di 193 cm, 28 anni da compiere il prossimo Settembre, “Al” è nato e cresciuto a Lilburn, Georgia, prima degli anni del college vissuti agli Indiana Hoosiers, di cui è stato anche capitano nell’ultimo dei suoi quattro anni, per poi chiudere l’esperienza universitaria a Providence. La sua carriera da professionista comincia nella stagione 22/23, iniziata con i greci del Lavrio e chiusa ai Caledonia Gladiators, squadra scozzese trascinata a vincere il BBL Trophy britannico, segnando oltre 17 punti di media. L’anno dopo si trasferisce in Germania agli Hamburg Towers, con cui esordisce in Eurocup producendo 10.8 punti, 3.9 assist e 5.2 falli subiti con il 44.1% da tre. Trasferitosi in Spagna al Basquet Girona, dove contribuisce alla salvezza della squadra in ACB, nella scorsa stagione è stato tra i protagonisti dell’annata sorprendente di Cremona, arrivata ad un soffio dalla qualificazione ai playoff.