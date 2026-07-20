Pallacanestro – Dante Maddox è un nuovo giocatore della Bertram

Tortona (AL) – L’attesa è finita per la Bertram Tortona. Dante Maddox è un nuovo giocatore della compagine piemontese. L’esterno americano, reduce da una Summer League NBA vissuta da protagonista, non è riuscito a strappare nessuna chiamata da oltre oceano e si appresta così a firmare con il club del Presidente Marco Picchi. Nonostante numeri importanti, la chiamata che Maddox aspettava non è arrivata. Da qui la scelta di fare una seconda esperienza in Europa, con Tortona pronta ad abbracciarlo e fargli assaggiare anche il palcoscenico di EuroCup. Per i bianconeri un innesto di sicuro rilievo per il reparto esterni, che ha salutato Christian Vital, grande protagonista dell’ultimo biennio. Sotto coach Mario Fioretti, Maddox avrà modo di crescere ulteriormente in una squadra che gli chiederà di essere uno dei terminali offensivi principali, soprattutto nel reparto esterni.