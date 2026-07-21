Causa un incidente e fugge senza prestare soccorso: denunciato un ragazzo di 20 anni

Casteggio (PV) – Provoca un incidente stradale ma invece di fermarsi a prestare soccorso alla persona ferita si allontana, facendo perdere le proprie tracce. La fuga però, è durata poco: grazie alle indagini dei Carabinieri della sezione di Casteggio, l’automobilista è stato identificato e denunciato per omissione di soccorso. L’incidente era avvenuto il 17 Giugno, in via Migliora. Il ferito è stato poi soccorso e trasportato all’ospedale di Casteggio, dove è stato dimesso con una prognosi id 30 giorni per le lesioni riportate. Nonostante i momenti concitati successivi all’incidente, l’automobilista ferito è riuscito a descrivere sommariamente il conducente in fuga, a a fornire alcuni dettagli del veicolo e persino una parte della targa. Partendo da questi elementi, i Carabinieri hanno avviato una serie di accertamenti e verifiche sul territorio e sono arrivati a un ragazzo di 20 ani residente a Casteggio. Al termine delle indagini, oltre alla denuncia, i militari hanno disposto nei suoi confronti anche il ritiro della patente di guida, con una sospensione complessiva di 545 giorni.