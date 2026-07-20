Arriva un’altra schiacciatrice per l’Alessandria Volley: Martina Casarin

Alessandria – ” Sono entusiasta e felice di iniziare questa esperienza con l’Alessandria Volley. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare e di conoscere le nuove compagne e lo staff per affrontare al meglio questa nuova stagione”. Queste le parole di Martina Casarin, 20 anni, alta 182 cm e nuova volto dell’Alessandria Volley. E’ cresciuta nel Ponte Volley per poi proseguire il suo percorso nel prestigioso settore giovanile dell’Imoco Volley e maturare importanti esperienze con Synergy Volley Venezia e Vega Fusion Team Volley, disputando già la Serie B2. In B1 ha difeso i colori del Clementina Volley e, nella scorsa stagione, ha conquistato la promozione dalla B2 alla B1 con Alba Volley.