Tragedia nel lago di Vivarone: uomo residente a Torino scivola dal pedalò e annega, morto

Vivarone (BI) – Un senegalese di 34 anni, residente a Torino, è morto annegato nel lago di Vivarone nel tardo pomeriggio di ieri, Domenica 19 Luglio 2026, dopo essere scivolato da un pedalò. Il fatto è avvenuto a poche decine di metri dalla riva dell’approdo Marinella, dove la vittima si trovava insieme a due amici, un uomo e una ragazza, suoi connazionali. Secondo la ricostruzione dei due testimoni, si è trattato di un incidente. I tre avevano affittato un pedalò approfittando delle acque calme del lago. L’uomo di 32 anni, che non sapeva nuotare, ha messo i piedi in acqua ed è scivolato, scomparendo subito sotto la superficie. I due amici non sono riusciti a soccorrerlo e sono tornati a riva per dare l’allarme. Gli operatori hanno calato in acqua un gommone di supporto e hanno avviato le ricerche sotto gli occhi dei turisti presenti sul lungolago. Dopo oltre un’ora di immersioni il corpo è stato individuato e recuperato. Le operazioni di recupero si sono svolte davanti alle persone che affollavano il lungolago. Molti passanti hanno continuato a camminare, mentre altri si sono fermati per riprendere la scena con gli smartphone.