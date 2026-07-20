Tenta il suicidio dal ponte sulla Dora: uomo di 36 anni salvato dalla Polizia

Torino – Un drammatico tentativo di suicidio è stato sventato nei giorni scorsi a Torino grazie al tempestivo e coraggioso intervento della Polizia di Stato, che è riuscita a trarre in salvo un cittadino italiano di 36 anni. L’allarme è scattato a seguito di una segnalazione arrivata al Numero Unico di Emergenza 112, che indicava la presenza di una persona in evidente stato di pericolo, posizionata in modo preoccupante a ridosso del fiume Dora Riparia.Arrivati sulla passerella pedonale “Ponte Terenziani”, i poliziotti hanno individuato l’uomo, il quale aveva posizionato una bicicletta contro la ringhiera in modo del tutto anomalo, con la chiara intenzione di utilizzarla come un vero e proprio trampolino per scavalcare la protezione.Gli operatori si sono avvicinati rapidamente cercando di instaurare un dialogo con il 36enne per farlo desistere. La situazione è però precipitata in pochi istanti: l’uomo ha improvvisamente appoggiato un piede sul sellino della bici afferrando la ringhiera con una mano, pronto a lanciarsi nel vuoto. A quel punto gli agenti, senza esitare un solo secondo, si sono avventati su di lui, riuscendo ad afferrarlo saldamente e a bloccarlo. Nonostante la complessità e la pericolosità dell’operazione, i poliziotti sono riusciti a riportare l’uomo in sicurezza, salvandogli la vita.