Tragedia a Torino Centro: cadavere di un anziano trovato in evidente stato di decomposizione

Torino – Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un italiano di 86 anni è stato trovato nel pomeriggio di sabato 18 luglio 2026 all’interno di un appartamento al numero 40 di via Giolitti, in pieno centro a Torino. Insieme all’uomo viveva anche la sua anziana compagna che, evidentemente, non si era accorta di nulla o non aveva saputo dare l’allarme. Questo è stato lanciato invece dagli altri inquilini dello stabile, preoccupati e infastiditi dall’odore che proveniva dall’abitazione della coppia.Sul posto sono intervenuti in un primo tempo i vigili del fuoco e poi i sanitari del 118 Azienda Zero e le volanti della polizia di Stato insieme agli agenti della scientifica, che hanno avviato i primi accertamenti all’interno della palazzina. Gli accertamenti specialistici, insieme al medico legale che ha effettuato una prima analisi esterna del cadavere, dovranno stabilire da quanto tempo l’uomo fosse deceduto. La causa della morte sembra essere naturale, poiché sul corpo non sono stati rilevati segni di violenza.