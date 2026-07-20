Nuovo acquisto del Monferrato Basket: arriva la play-guardia classe 2007 Pellegrino

Casale Monferrato (AL) – Monferrato Basket ha annunciato l’arrivo di Nicolò Pellegrino, play-guardia classe 2007. Cresciuto cestisticamente tra Pallacanestro Vado e Seagulls Genova, Pellegrino è reduce da un’importante stagione con il College Basket Borgomanero, dove ha disputato il campionato di Serie B Interregionale e quello Under 19 Eccellenza. Nella scorsa annata ha fatto registrare 4,9 punti, 0,8 rimbalzi e 0,6 assist di media in circa 11 minuti di impiego a partita, dimostrando personalità e qualità tecniche nonostante la giovane età.Il suo percorso di crescita è stato impreziosito anche dalle numerose convocazioni con la Nazionale Italiana Under 18, entrando a far parte del gruppo azzurro guidato da coach Marco Sodini. Un’esperienza di altissimo livello che testimonia il valore del giovane playmaker e le grandi prospettive che gli vengono riconosciute a livello nazionale. Con il suo arrivo, Novipiù Monferrato Basket aggiunge al roster un altro tassello di prospettiva, confermando la volontà di costruire una squadra competitiva senza rinunciare a investire sui più giovani