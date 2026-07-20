Quasi un chilo di droga nascosta in casa: arrestato uomo di 50 anni a Vercelli

Vercelli – Un’operazione antidroga dei Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Vercelli ha portato all’arresto in flagranza un cinquantenne incensurato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento, eseguito lo scorso 8 luglio, ha consentito di sequestrare oltre 1,4 chilogrammi di droga tra marijuana e hashish.L’arresto è il risultato di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Vercelli che ha portato i militari a concentrare l’attenzione su un uomo apparentemente al di sopra di ogni sospetto.Fondamentale, durante le operazioni, si è rivelato il contributo dell’unità cinofila antidroga della Polizia Locale di Trecate. Grazie al fiuto del pastore tedesco “Mich”, i Carabinieri hanno individuato gran parte della sostanza stupefacente, tenuta all’interno di barattoli di vetro occultati nei mobili dei locali perquisiti. Il bilancio del sequestro parla di circa 1,3 chilogrammi di marijuana e oltre 150 grammi di hashish, oltre a un bilancino elettronico di precisione e a un coltello con la lama intrisa di sostanza resinosa, ritenuto utilizzato per il taglio e il confezionamento delle dosi destinate allo spaccio.Al termine delle formalità di rito, il cinquantenne è stato accompagnato nel carcere di Vercelli.