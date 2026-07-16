Controlli dei Carabinieri a Pavia: ritirata la patente a due automobilisti ubriachi, denunciati anche un uomo con un coltello e uno con targa alterata

Pavia – Proseguono i controlli dei Carabinieri nel centro storico di Pavia e nelle aree limitrofe, nell’ambito delle attività decise durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio.Durante uno degli ultimi servizi, i militari della Sezione Radiomobile hanno effettuato numerosi controlli lungo le principali vie del centro cittadino e individuato due automobilisti che si erano messi al volante in stato di ebbrezza. Per entrambi sono scattati il ritiro della patente di guida e la denuncia.Nel corso delle verifiche, i Carabinieri della Sezione Motociclisti hanno inoltre denunciato un uomo di 50 anni sorpreso alla guida di un’auto con la targa visibilmente modificata per impedirne l’identificazione. Un ulteriore intervento è stato eseguito nella zona della stazione ferroviaria, dove, anche grazie all’impiego del metal detector, i militari hanno trovato un uomo residente in provincia di Pavia in possesso di un coltello con una lama di 7 centimetri. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.