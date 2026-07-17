Uomo ucciso a coltellate dopo una lite in strada a Collegno

Collegno (TO) – Nella tarda serata di ieri, una lite tra un automobilista ed un pedone a Collegno per questioni di viabilità stradale è finita tragicamente. ll conducente del mezzo, al culmine del litigio, armato di coltello ha colpito mortalmente con un fendente il pedone, dandosi poi successivamente alla fuga. La vittima si chiamava Antonio Greco, 80 anni di Borgata Paradiso. Ferito in modo meno grave anche il figlio dell’anziano.Le indagini, scattate nell’immediatezza da parte dei Carabinieri della compagnia di Rivoli, hanno portato al fermo nella notte di un uomo sospettato di essere il presunto autore dell’omicidio.