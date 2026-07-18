Ruba merce dal valore di 740 euro al supermercato: arrestato dai Carabinieri dopo la fuga

Ivrea (TO) – È stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Ivrea un ragazzo di 25 anni romeno, senza fissa dimora, ritenuto gravemente indiziato di furto aggravato in concorso. L’intervento è scattato nella prima mattinata del 13 Luglio, dopo la chiamata al numero unico di emergenza 112 arrivata dal personale del supermercato Coop di via Santina Carla Biberi a Ivrea. Poco prima, tre giovani avevano sottratto diversa merce senza pagarla, nascondendola all’interno di una borsa e tentando poi la fuga a piedi. Secondo quanto ricostruito dai militari, due dei tre avrebbero distratto gli addetti alla sicurezza, mentre il terzo avrebbe riempito la borsa con numerosi prodotti: bottiglie di alcolici, spazzolini elettrici, creme adesive per dentiere e altri articoli alimentari e per la cura della persona. Una volta scoperto il giovane, con la refurtiva ha tentato di allontanarsi, ma è stato inseguito e bloccato prima dai dipendenti del supermercato poi dai Carabinieri, intervenuti sul posto. Gli altri due complici, che si sarebbero allontanati senza portare con sé la merce, sono ancora in corso di identificazione. La refurtiva, composta da circa un centinaio di prodotti per un valore complessivo stimato in circa 740 euro, è stata recuperata e restituita alla direzione del supermercato. Il ragazzo è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato in concorso e, su disposizione della Procura della Repubblica di Ivrea che coordina le indagini, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale locale.