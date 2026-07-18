Nuovo arrivo nel settore esterni: Derthona Basket firma Giordano Bortolani

Tortona (AL) – Derthona basket ha sottoscritto un accordo con l’atleta Giordano Bortolani, acquisito dalla Pallacanestro Cantù per la stagione sportiva 26-27. Guardia di 193 cm, 26 anni da compiere il prossimo Dicembre, siciliano di Capo d’Orlando, Bortolani è cresciuto nelle giovanili dell’Olimpia Milano, con la quale ha giocato a livello senior un totale di 76 partite in due distinti periodi, mettendo in bacheca nel 23-24 uno Scudetto e una Supercoppa, oltre ad esordire in Eurolega, avendo come vice allenatore Marco Fioretti. In mezzo c’è stat a l’esperienza da giovanissimo a Bernareggio in serie B, seguita dai prestiti in A2 a Legnano e Biella, per poi risalire nel massimo campionato a Brescia e Treviso, con cui ha vinto il premio di Miglior Giocatore Giovane della Basketball Champions League 21-22. Passato per un breve periodo in Spagna a Manresa, il ritorno in Italia è stato con Verona, prima di tornare per un paio di stagioni a Milano e vivere l’ultima a Cantù. Nel giro della nazionale, Bortolani ha fi qui collezzionato 23 presenze in azzurro, esordendo a 19 anni in una partita di qualificazione ad Eurobasket.