Calcio – Valenzana: Lunedì 27 Luglio primo allenamento a porte aperte al Comunale. Ufficiali alcuni volti nuovi

Valenza (AL) – Quella che sta per iniziare sarà l’ultima settimana di vacanza per i giocatori della Valenzana . Lunedì 27 Luglio, infatti, scatterà ufficialmente la nuova stagione dei Rossoblù, protagonista del prossimo campionato di Serie D. La squadra di mister Pellegrini si ritroverà alle 18 allo Stadio Comunale per il primo allenamento a porte aperte. Nel frattempo la società orafa ha già ufficializzato i primi acquisti. A centrocampo è arrivato Patrick Mihaili, centrale o mezz’ala di 24 anni ex Budoni. In mediana giocherà anche il 18enne valenzano Manuel Amisano. Cresciuto nell’Alessandria, ha vestito dal 2022 al 2026 la maglia del Torino laureandosi campione d’Italia con l’Under 17 nella stagione 2024/25. La retroguardia della Valenzana, infine, si è rafforzata con Matteo Rabuffi. 26 anni ex Bra, ha indossato in passato anche le maglie di Asti e Gozzano.