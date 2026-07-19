Kimi Antonelli vince il Gp del Belgio: secondo Leclerc e quarto Hamilton con le Ferrari

Belgio – Kimi Antonelli trionfa nel Gp del Belgio, a soli 19 anni. Il pilota italiano dopo la pole conquistata anche la vittoria del Gp del Belgio. Antonelli precede un coriaceo Leclerc e Max Verstappen. Hamilton quarto dopo una gara complicata, penalizzato e ne rischia un’altra dopo il Gp. Piastri quinto. Al termine del 4° giro si riparte, poco dopo Verstappen svernicia Leclerc e si prende la seconda posizione. Poco dopo Hamilton supera Piastri, ma poca gioia. Perché i commissari gli infliggono 5 secondi di penalità per l’affaire Russell.Kimi si mette a caccia di Leclerc, che gestisce con maestria la gara. Hamilton invece ha qualche problema è sesto. Le due McLaren battagliano con Verstappen. A 15 giri dal termine il vantaggio di Leclerc su Antonelli è di poco superiore ai due secondi. Kimi si riavvicina parecchio e al giro 33 sorpassa e passa. Antonelli si riprende ciò che aveva prima della Virtual. Mentre Hamilton si rifà sotto a Piastri.La gara finisce così: Antonelli vince davanti a Leclerc, Verstappen ed Hamilton. Kimi sale a 204 punti e torna in fuga. Hamilton sale secondo con 159 punti, resta fermo a 154 Russell, distante 50 lunghezze dal compagno di squadra. Leclerc ne ha 126. La Ferrari recupera in Belgio cinque alla Mercedes, saldamente in vetta nel Costruttori.

Ordine d’arrivo

K. Antonelli Mercedes 44 1:24:42.479 1:49.098

2 C. Leclerc Ferrari 44 +1.952 1:49.333

3 M. Verstappen Red Bull 44 +11.586 1:49.618

4 L. Hamilton Ferrari 44 +17.245 1:49.454

5 O. Piastri McLaren 44 +18.988 1:49.562

6 I. Hadjar Red Bull 44 +23.307 1:49.298

7 L. Norris McLaren 44 +24.014 1:48.890

8 G. Bortoleto Audi 44 +49.140 1:50.334

9 A. Lindblad Racing Bulls 44 +50.406 1:50.536

10 F. Colapinto Alpine 44 +76.037 1:51.162

11 P. Gasly Alpine 44 +76.991 1:51.101

12 L. Lawson Racing Bulls 44 +77.523 1:51.075

13 N. Hülkenberg Audi 44 +78.348 1:50.503

14 O. Bearman Haas 44 +94.465 1:51.109

15 A. Albon Williams 44 +104.684 1:51.894

16 C. Sainz Williams 44 +105.856 1:51.363

17 E. Ocon Haas 44 +110.925 1:51.900

18 V. Bottas Cadillac 43 +1 giro 1:52.011

19 F. Alonso Aston Martin 42 +2 giri 1:52.948

Rit. L. Stroll Aston Martin 25 Problema tecnico 1:53.980

Rit. S. Perez Cadillac 13 Problema tecnico 1:53.520

Rit. G. Russell Mercedes 0 Incidente

Classifica Piloti

1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 204

2 Lewis Hamilton Ferrari 159

3 George Russell Mercedes 154

4 Charles Leclerc Ferrari 126

5 Lando Norris McLaren 103

5 Oscar Piastri McLaren 92

7 Max Verstappen Red Bull 91

8 Isack Hadjar Red Bull 60

9 Pierre Gasly Alpine 42

10 Liam Lawson Racing Bulls 39

11 Arvid Lindblad Racing Bulls 22

12 Franco Colapinto Alpine 19

13 Oliver Bearman Haas 18

14 Gabriel Bortoleto Audi 10

15 Carlos Sainz Williams 6

16 Alexander Albon Williams 5

17 Esteban Ocon Haas 3

18 Fernando Alonso Aston Martin 1

19 Nico Hulkenberg Audi 0

20 Valtteri Bottas Cadillac 0

21 Sergio Perez Cadillac 0

22 Lance Stroll Aston Martin 0

Classifica costruttori

1 Mercedes 358

2 Ferrari 285

3 McLaren 195

4 Red Bull 151

5 Alpine 61

6 Racing Bulls 61

7 Haas 21

8 Williams 11

9 Audi 10

10 Aston Martin 1

11 Cadillac 0