Ecco il calendario della pre – season dei Grigi: prima amichevole Martedì 4 Agosto

Alessandria – Sei giorni alla via della nuova stagione 26-27 per l’Alessandria Calcio. La squadra ha già i motori accesi e il calendario del pre-stagione già definito. La prima parte di preparazione si svolgerà al campo sportivo “Penno” di Felizzano: raduno e primo allenamento Sabato 25 Luglio, alle ore 17, agli ordini di Marco Sesia e del suo staff. Da Domenica 26 a Venerdì 31 Luglio una seduta al giorno, con inizio alle 10.30. Sabato 1 Agosto, alle 17, amichevole in famiglia. Dopo la prima giornata di pausa, Domenica 2 Agosto, il gruppo si ritroverà, sempre a Felizzano, Lunedì 3, alle 17, per la ripresa. Il debutto ufficiale sarà Martedì 4, alle 18, nel tempio del calcio grigio, lo stadio Moccagatta, contro la Juventus U23. Poi tre giorni di sedute doppie e, Sabato 8, alle 17.30, a Felizzano, il test con la Gaviese. Il terzo impegno sarà Lunedì 10, sempre alle 17.30 e sempre a Felizzano, contro il Centallo. Martedì 11 Agosto, alle 17, si tornerà al Moccagatta per un allenamento a porte aperte. Mercoledì 12, alle 17.30, a Felizzano, l’ultima amichevole, e primo assaggio di D, con il Nibbiano Valtidone. Mister Marco Sesia concederà tre giorni di riposo dal 13 al 15 Agosto, la preparazione ricomincerà Domenica 16 Agosto, alle 17, al Centogrigio. Tutti gli allenamenti saranno aperti al pubblico.