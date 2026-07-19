Alessandria Volley: Federica Polletta è la nuova schiacciatrice

Alessandria – Un altro importante acquisto in casa Alessandria Volley, in vista del prossimo campionato di B1. uesta domenica la società ha ufficializzato l’arrivo Federica Polletta, schiacciatrice di 23 anni. Originaria di Cervia, Polletta è cresciuta a Cesena, dove ha disputato anche le prime stagioni in Serie B1. In seguito ha giocato a San Giorgio Piacentino, Cagliari e Crema. Nonostante la giovane età, la nuova schiacciatrice dell’Academy ha già maturato esperienze importanti. Nelle ultime tre stagioni ha conquistato due promozioni in Serie B1, confermando determinazione e ambizione. Il suo arrivo rientra nel progetto della società alessandrina, orientato alla crescita di giovani atlete di talento pronte a mettersi al servizio della squadra.