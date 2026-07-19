Il Casale cala il poker in attacco: arrivano Montini, insieme a Marchisone, Agostini e Mecca

Casale Monferratoto (AL) – Il Casale 1909 continua a essere protagonista sul mercato e, in vista della prossima stagione di Eccellenza, rafforza in maniera decisiva il reparto offensivo con gli arrivi di: Mattia Montini, Luca Marchisone, Leonardo Agostini e Gabriele Mecca. Il nome di maggiore esperienza è quello di Montini, attaccante già allentato dal direttore sportivo Luca Sacco e dal tecnico Fabrizio Scalzi alla Valenzana. Nell’ultima stagione alla Valenzana Mado ha realizzato 11 reti, contribuendo alla salvezza della squadra. In nerostellato arriva anche Luca Marchisone , attaccante classe 2001 nato a Cuneo, capace di giocare sia da punta esterna che ha centrocampista. Nell’ultimo campionato ha segnato 13 gol in 26 presenze, trascinando il Fossano alla vittoria dei playoff piemontesi. Tra i volti nuovi c’è anche un ritorno. Leonardo Agostini, attaccante classe 2006, torna infatti al Casale dopo essere cresciuto nel vivaio nerostellato. Dopo il passaggio alla Pro Vercelli, l’esperienza in promozione con il Trino e due stagioni in Eccellenza con l’Ovadese, dove ha collezionato 37 presenze e 4 reti, rientra all’ombra delle torre civica. Completa il poker offerivo Gabriele Mecca, attaccante classe 2005 a Potenza. Dopo la formazione nel settore giovanile del Carpadiem e il passaggio al Foggia, si è messo in luce con la primavera del Picerno, segnando 13 gol in 22 partite. Con questi quattro innesti il Casale 1909 aggiunge esperienza, qualità e prospettiva al proprio reparto avanzato in vista della prossima stagione.