Formula uno – Norris vince il gp d’Ungheria: secondo Verstappen e terzo Antonelli

Ungheria – Lando Norris vince il GP d’Ungheria della Formula 1 2026 ribaltando una gara che sembrava essergli sfuggita già alla partenza. Il campione del mondo in carica perde infatti la prima posizione allo spegnimento dei semafori, superato dal compagno Oscar Piastri, ma ricostruisce il successo attraverso ritmo, gestione delle gomme e una strategia aggressiva. Alle sue spalle chiudono Max Verstappen e Kimi Antonelli, mentre le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc restano fuori dal podio dopo un weekend nel quale avevano mostrato il passo per lottare per la vittoria. Per la Ferrari resta una grande occasione sprecata. ll risultato è un quarto e quinto posto che non riflettono il potenziale mostrato tra prove libere e qualifiche, quando la SF-26 era sembrata una candidata concreta alla vittoria.
Ordine d’Arrivo
1. Lando Norris (McLaren) – 70 giri in 1h39’56”180
2. Max Verstappen (Red Bull) + 15”080
3. Kimi Antonelli (Mercedes) + 18”728
4. Charles Leclerc (Ferrari) + 23”840
5. Lewis Hamilton (Ferrari) +24”540
6. Isack Hadjar (Red Bull) +55”488
7. George Russell (Mercedes) + 57”503
8. Liam Lawson (Racing Bulls) + 1 giro
9. Nico Hulkenberg (Audi) + 1 giro
10. Arvid Lindblad (Racing Bulls) + 1 giro
11. Gabriel Bortoleto (Audi) + 1 giro
12. Pierre Gasly (Alpine) + 1 giro
13. Lance Stroll (Aston Martin) + 1 giro
14. Fernando Alonso (Aston Martin) + 1 giro
15. Franco Colapinto (Alpine) + 2 giri
16. Esteban Ocon (Haas) + 2 giri
17. Alexander Albon (Williams) + 2 giri
18. Carlos Sainz (Williams) + 2 giri
19. Oliver Bearman (Haas) + 2 giri
Rit. Oscar Piastri (McLaren)
Rit. Sergio Perez (Cadillac)
Rit. Valtteri Bottas (Cadillac).
Classifica Piloti
1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 219 punti.
2. Lewis Hamilton (Ferrari) – 169 punti.
3. George Russell (Mercedes) – 160 punti.
4. Charles Leclerc (Ferrari) – 138 punti.
5. Lando Norris (McLaren) – 128 punti.
6. Max Verstappen (Red Bull) – 109 punti.
. Oscar Piastri (McLaren) – 92.
8. Isack Hadjar (Red Bull) – 89.
9. Liam Lawson (Racing Bulls) – 43.
10. Pierre Gasly (Alpine) – 42.
Classifica Costruttori
1. Mercedes 379 punti
2. Ferrari 307 punti
3. McLaren 220
4. Red Bull 177
5. Racing Bulls 66
6. Alpine 61
7. Haas 21
8. Audi 12