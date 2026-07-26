Formula uno – Norris vince il gp d’Ungheria: secondo Verstappen e terzo Antonelli

Ungheria – Lando Norris vince il GP d’Ungheria della Formula 1 2026 ribaltando una gara che sembrava essergli sfuggita già alla partenza. Il campione del mondo in carica perde infatti la prima posizione allo spegnimento dei semafori, superato dal compagno Oscar Piastri, ma ricostruisce il successo attraverso ritmo, gestione delle gomme e una strategia aggressiva. Alle sue spalle chiudono Max Verstappen e Kimi Antonelli, mentre le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc restano fuori dal podio dopo un weekend nel quale avevano mostrato il passo per lottare per la vittoria. Per la Ferrari resta una grande occasione sprecata. ll risultato è un quarto e quinto posto che non riflettono il potenziale mostrato tra prove libere e qualifiche, quando la SF-26 era sembrata una candidata concreta alla vittoria.

Ordine d’Arrivo

1. Lando Norris (McLaren) – 70 giri in 1h39’56”180

2. Max Verstappen (Red Bull) + 15”080

3. Kimi Antonelli (Mercedes) + 18”728

4. Charles Leclerc (Ferrari) + 23”840

5. Lewis Hamilton (Ferrari) +24”540

6. Isack Hadjar (Red Bull) +55”488

7. George Russell (Mercedes) + 57”503

8. Liam Lawson (Racing Bulls) + 1 giro

9. Nico Hulkenberg (Audi) + 1 giro

10. Arvid Lindblad (Racing Bulls) + 1 giro

11. Gabriel Bortoleto (Audi) + 1 giro

12. Pierre Gasly (Alpine) + 1 giro

13. Lance Stroll (Aston Martin) + 1 giro

14. Fernando Alonso (Aston Martin) + 1 giro

15. Franco Colapinto (Alpine) + 2 giri

16. Esteban Ocon (Haas) + 2 giri

17. Alexander Albon (Williams) + 2 giri

18. Carlos Sainz (Williams) + 2 giri

19. Oliver Bearman (Haas) + 2 giri

Rit. Oscar Piastri (McLaren)

Rit. Sergio Perez (Cadillac)

Rit. Valtteri Bottas (Cadillac).

Classifica Piloti

1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 219 punti.

2. Lewis Hamilton (Ferrari) – 169 punti.

3. George Russell (Mercedes) – 160 punti.

4. Charles Leclerc (Ferrari) – 138 punti.

5. Lando Norris (McLaren) – 128 punti.

6. Max Verstappen (Red Bull) – 109 punti.

. Oscar Piastri (McLaren) – 92.

8. Isack Hadjar (Red Bull) – 89.

9. Liam Lawson (Racing Bulls) – 43.

10. Pierre Gasly (Alpine) – 42.

Classifica Costruttori

1. Mercedes 379 punti

2. Ferrari 307 punti

3. McLaren 220

4. Red Bull 177

5. Racing Bulls 66

6. Alpine 61

7. Haas 21

8. Audi 12