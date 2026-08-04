Incidente nel milanese, violento impatto tra moto e bici: morto un motociclista di 35 anni

Paderno Dugnano (MI) –Tragedia nella prima mattinata di martedì 4 agosto. Un grave incidente si è verificato a Paderno Dugnano, hinterland nord di Milano. Nel sinistro sono rimasti coinvolti due uomini di 34 e 35 anni, un ciclista e un centauro. Ad avere la peggio è stato l’uomo in moto che nell’impatto è morto.L’allarme è scattato intorno alle 7.30 per un sinistro in via Roma, all’altezza del civico 173. La situazione è apparsa subito molto delicata, tanto che l’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto due ambulanze, un’auto medica e l’elisoccorso. Per il motociclista di 35 anni, però, era già troppo tardi e i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il ciclista, 34enne, è stato portato in pronto soccorso in codice giallo.Non è ancora chiara, infatti, la dinamica precisa dell’incidente che dovrà essere ricostruita ora nei dettagli per accertare le eventuali responsabilità. Ciò che è confermato è l’impatto violento, che ha sbalzato con forza dai propri mezzi entrambe le persone coinvolte.