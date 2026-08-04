Maxi operazione anti-droga nel Torinese: sette arresti, sequestrate 1.600 piante di marijuana e tre chili di cocaina

Torino – Una vasta operazione antidroga condotta dai carabinieri del comando provinciale di Torino ha portato all’arresto di sette persone nel giro di ventiquattro ore, tra il territorio di Cumiana e Bardonecchia. Il bilancio complessivo dell’attività investigativa comprende il sequestro di circa 1.600 piante di marijuana, oltre tre chili di cocaina e quindici chilogrammi di infiorescenze già confezionate.Le successive perquisizioni della Compagnia di Pinerolo hanno permesso di sequestrare 1.600 piante in fase di essiccazione per un peso di circa 700 chili, 15 chili di infiorescenze pronte per il mercato e una carabina calibro 357 Magnum rubata nel Canavese dieci anni fa. Per questi fatti cinque persone con precedenti — un sessantenne proprietario del terreno, due torinesi di 25 e 50 anni e due cittadini albanesi di 44 e 46 anni — sono state arrestate per coltivazione in concorso, ricettazione e detenzione abusiva di armi e trasferite in carcere su disposizione della procura di Torino.Un secondo blitz è stato compiuto a Bardonecchia, nel piazzale del traforo del Frejus. Durante un controllo stradale nei confronti di un’auto con targa spagnola, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 3,345 chilogrammi di cocaina suddivisi in panetti. In manette sono finiti il conducente quarantenne di origine romena e la donna che viaggiava insieme a lui, con l’accusa di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.