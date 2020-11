Da Provincia Alessandria: nuovo Dpcm: prosegue il controllo faunistico

A chiarimento della nota precedente, riguardante i limiti all’attività di Caccia imposti dal Dpcm del 3 novembre u.s., appare utile sottolineare che le limitazioni non riguardano il piano di controllo della fauna selvatica. In tal senso la Provincia di Alessandria, al fine di prevenire danni all’agricoltura e ridurre il pericolo di incidenti stradali, garantisce il proprio impegno nell’applicazione delle misure di contenimento degli ungulati, anche attraverso l’autorizzazione di Tutor, in forma singola o di “girata”, ove si segnalino presenze di un numero elevato di ungulati. Gli interventi seguono la stessa regolamentazione già attuata nel precedente lockdown di marzo e aprile.