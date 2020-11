Ex Ilva: a Genova operai per strada, corteo in città

Genova – Parte da Cornigliano il corteo spontaneo (nella foto tratta dal Web e postata da Il Secolo XIX) dei dipendenti ex Ilva che stanno sfilando per le vie di Genova in segno di protesta contro l’atteggiamento di chiusura della Arcelor Mittal. I franco indiani hanno sospeso i dipendenti dello stabilimento di Genova dal lavoro e dalla retribuzione, in quanto non si può procedere alla trattativa in corso per le proteste della Fiom contro tre licenziamenti. Intanto il corteo degli operai è arrivato davanti alla Prefettura raccogliendo a Sampierdarena l’adesione di altri lavoratori in arrivo dal porto e dalle grandi fabbriche: Ansaldo Energia, Fincantieri, Leonardo. Sono circa 500 i partecipanti al corteo spontaneo che è partito alle 8 di stamane dallo stabilimento di Cornigliano.