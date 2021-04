L’eterno disagio delle strade dissestate in provincia di Alessandria: a Borghetto Borbera tubi del gas scoperti lungo la strada franata

Alessandria – Sta diventando un problema serio quello della strada provinciale 135, da Garbagna alla frazione Sorli di Borghetto. Il tratto è franato ed ha lasciato scoperti tubi del gas, prima di entrare a Sorli.

A segnalare il problema è stato il tortonese Pierpaolo Cunietti che ha scritto ancora una volta alla Provincia, al Comune di Garbagna e alla prefettura.

La provinciale 135 parte da Carezzano, arriva fino a Castellania e da qui prosegue per un tratto non asfaltato fino a San Vito di Garbagna. Poi torna ad essere asfaltata per circa 15 chilometri fino a Stazzano. Proprio questo tratto di strada, anche a seguito delle alluvioni, presenta problematiche, in primis alcune frane.

“La Provincia ha stanziato 170.000 euro per interventi strutturali a Stazzano in località Albarasca e Vargo che saranno eseguiti quest’anno – ha spiega il consigliere Matteo Gualco – a maggio sarà invece eseguita qualche asfaltatura parziale dove il manto ha più problemi, da San Vito fino a Stazzano. Nel triennio sono previsti interventi per 500.000 euro. Quanto ai tubi del gas, non c’è situazione di pericolosità. I tecnici della rete gas ci hanno garantito che sono in sicurezza”.

Gualco ha poi amaramente aggiunto: “Purtroppo, quando la coperta è corta, si privilegiano le strade principali, che sono le più utilizzate e a farne le spese sono le secondarie. Il budget ora è ridotto, ma migliorerà con il passaggio all’Anas delle provinciali 35 per Genova, 10 per Alessandria, 211 della Lomellina e 456 del Gnocchetto”.

Entro l’estate inoltre sono previsti lavori del manto stradale sulla provinciale 99 Tortona-Rivanazzano a Viguzzolo, nel tratto dalla zona ex Rol a Castellar Guidobono. Con un budget ridotto la Provincia può intervenire solo nei punti critici, dando la priorità alle strade con il maggior numero di passaggi e la provinciale 99 è una delle più frequentate. Di recente è stato riasfaltato il tratto tra Casalnoceto e il magazzino Gulliver, al confine con la Lombardia, e anche la Tortona-Sarezzano fino al bivio per Vho. Dal 30 aprile, poi, le principali strade provinciali verranno prese in carico dall’Anas che le riasfalterà entro la fine dell’anno.