25 spagnoli studenti universitari del Politecnico fanno una festa: sanzioni per tutti e una denuncia

Milano (Cesare Giuzzi del Corriere della Sera) – Ancora feste di universitari in violazione delle norme anti Covid. Protagonista dell’ennesimo party clandestino un gruppo di 25 studenti del Politecnico, tutti spagnoli, che mercoledì sera hanno organizzato una festa in un appartamento, dove vivono alcuni di loro, in viale Bezzi vicino al Pio Albergo Trivulzio. I carabinieri della Radiomobile sono stati chiamati da alcuni vicini intorno alle 22 che hanno segnalato al 112 schiamazzi e urla provenire dall’appartamento abitato dagli studenti. All’arrivo delle pattuglie, i militari hanno trovato 25 ragazzi e ragazze, tutti spagnoli tra i 21 e i 27 anni e studenti del Politecnico.

Mentre i giovani venivano identificati dai carabinieri, uno di loro di 24 anni, ha cercato di scagliarsi contro gli uomini dell’Arma che hanno dovuto trattenerlo per evitare di essere colpiti. Si tratta di uno degli affittuari dell’appartamento. Il giovane è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale mentre gli amici sono stati tutti sanzionati con una multa di 400 euro per il mancato rispetto delle norme anti contagio che vietano feste e assembramenti anche nelle case private.