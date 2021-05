Ritorna ad Asti il festival Passepartout all’insegna di “Inferni & Paradisi”

Asti – “Inferni & Paradisi” è il titolo della 18° edizione del festival Passepartout che si svolgerà ad Asti da sabato 5 a domenica 13 giugno, organizzato dalla Biblioteca Astense «Giorgio Faletti» presieduta da Roberta Bellesini e con la direzione scientifica di Alberto Sinigaglia.

Nell’anno dantesco, a 700 anni della morte del grande poeta, non poteva dunque mancare un festival culturale che ha la cabina di regia in una grande biblioteca. L’apertura è prevista per sabato 5 giugno, con due incontri: alle 18 al Palco 19, Donatella Di Cesare (professore ordinario di Filosofia teoretica alla Sapienza Università di Roma) con “Scienza e democrazia: rischi e incognite”. Alle 21 nel cortile della Biblioteca, lo storico Alessandro Barbero parlerà di “Cara Europa di guerre e di congiure” con Alberto Banaudi docente di storia e filosofia. Un incontro che ha già fatto registrare il tutto esaurito come quello con Nicola Gratteri del 13 giugno. Due le anteprime: giovedì 27 maggio alle 18 al Teatro Alfieri, l’economista Carlo Cottarelli presenterà il libro “All’Inferno e ritorno. Per la nostra rinascita sociale ed economica” (Feltrinelli).

Il 4 giugno alle 21 allo Spazio Kor proiezione del documentario “Uomini e voci dal Congresso Socialista di Livorno, 1921” restaurato dalla Cineteca di Bologna. Tra i tanti ospiti del festival: Fabrizio Barca, i magistrati Nicola Gratteri e Carlo Nordio; Aurelio De Laurentiis; Marco Revelli; Claudio Marazzini; il rettore Guido Saracco; Lidia Maggi; Luisa Vuillermoz; Manlio Graziano e Domenico Quirico. Gli incontri si terranno nel cortile della Biblioteca Astense e al Palco 19.

Si entra su prenotazione (prenotazioni@passepartoutfestival.it). Gli incontri saranno trasmessi in streaming sulla pagina Facebook del festival, e successivamente sul canale YouTube.