Accordo Caltagirone-Gavio per il rilancio infrastrutturale del Paese

Roma – Due dei principali gruppi industriali privati italiani, la famiglia Caltagirone e la famiglia Gavio, si uniscono per contribuire al rilancio infrastrutturale del Paese e partecipare alle gare delle grandi opere che verranno realizzate nel prossimo futuro. Attraverso le due società, Vianini Lavori e Itinera hanno costituito un consorzio stabile, con quote paritetiche, chiamato Eteria. Itinera può contare su un portafoglio ordini di 3,7 miliardi e su ricavi per 1,1 miliardi. Vianini Lavori ha chiuso l’esercizio 2020 con ricavi operativi pari a 70,3 milioni e un patrimonio netto pari a 109,7 milioni di euro. Fra i principali lavori in corso ci sono il nuovo collegamento ferroviario metropolitano Germaneto-Catanzaro e il nuovo impianto di manutenzione corrente di Trenitalia a Torino.