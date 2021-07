Raduno dei Centauri in streaming: anche quest’anno nessun evento in presenza

Castellazzo Bormida – Sarà principalmente in streaming, quest’anno, il motoraduno internazionale della Madonnina dei Centauri.

Niente storica sfilata, dunque, delle moto dal santuario di Castellazzo Bormida ad Alessandria come già avvenuto la scorsa estate. La diocesi ha comunque organizzato appuntamenti online per raccontare storie da tutta Italia che si potranno seguire sul sito de La Voce Alessandrina.

Ci saranno due eventi dal vivo: sabato verrà posta sull’altare una teca con una moto e alcuni caschi, domenica alle 10 ci sarà la Messa presieduta dal vescovo Guido Gallese. Online si potranno seguire i racconti di don Filippo Cappelli, prete motociclista, di monsignor Guido Marini, cerimoniere di Papa Francesco, poi di don Vincenzo Pawlos, rettore del Santuario dedicato alla Madonnina dei Centauri. Fra gli ospiti anche il cardinale Giuseppe Versaldi che parlerà del rischio, poi monsignor Roberto Farinella, vescovo di Biella, che risponderà alla domanda “Che cosa veramente possiamo controllare e cosa affidare della nostra vita?”.

Presenti agli appuntamenti on line anche Salvatore Bongiovanni, vice presidente del moto club Castellazzo Bormida, che ha ricevuto una grazia dalla Madonnina dei Centauri, e Rocco Lopardo, vice presidente della Federazione motociclistica italiana.

Infine domenica, ultimo giorno della manifestazione, alle 22 ci sarà lo spettacolo delle fontane luminose in piazza San Carlo a Castellazzo, con replica alle 23.