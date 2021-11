Dal circolo culturale “Su Nuraghe”: Sebastiano Tettei è stato confermato coordinatore della Circoscrizione Nordovest

Sebastiano Tettei è stato confermato nella carica Coordinatore. I presidenti della circoscrizione nord ovest lo hanno eletto all’unanimità nel corso dell’assemblea tenutasi a Castelletto sopra Ticino il 30 ottobre 2021. Classe 1954, Tettei, una vita nella Benemerita, vanta una lunga esperienza all’interno dei circoli sardi ricoprendo sempre con impegno ruoli diversi tra cui quello attuale di Presidente del Circolo Culturale “Su Nuraghe” APS di Alessandria.

Un’ importante conferma per Tettei che nel mese di maggio era subentrato nel ruolo di coordinatore a Renzo Caddeo, prematuramente scomparso.

“Sono molto soddisfatto – ha dichiarato il neoeletto – di questa attestazione di stima espressa nei miei riguardi dall’Assemblea dei Presidenti e, soprattutto, della fiducia accordatami dai 17 Circoli che mi onoro di rappresentare. Con i Circoli della Circoscrizione c’è piena intesa: abbiamo sempre collaborato per condividere progetti e realizzare attività idonee a rappresentare efficacemente la pluralità storica, geografica e culturale dell’isola. Riparto con entusiasmo – ha proseguito Tettei – consapevole del lavoro da svolgere per una ripartenza tutt’altro che agevole. La pandemia ha posto i nostri Circoli di fronte a una sfida epocale, a cui dobbiamo far fronte con un lavoro quotidiano volto a riaffermare il nostro ruolo centrale per promuovere nel “continente” le multiformi facce della cultura sarda, le sue eccellenze turistiche, enogastronomiche, manifatturiere e artistiche. Abbiamo bisogno di circoli capaci non solo di ravvivare i legami spirituali dei propri soci con l’Isola ma di alimentare l’interesse e la scoperta dell’universo Sardegna nella città ospitante. Circoli che diventino voce del popolo sardo ed espressione della sua cultura. Le sfide che ci attendono sono complesse – ha concluso il Coordinatore – prima fra tutte quella di ottenere un’effettiva ed efficiente continuità territoriale, sia marittima sia aerea, che ci renda uomini veramente liberi”.

Nella foto, da sinistra: Michele Manca (attore), Stefano Tettei, Roberto Lasagna (critico), Stefano Manca (attore)

Giovanni Deligia