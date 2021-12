L’esperienza delle RSA alessandrine al Forum di Bologna

Bologna – Al prestigioso “Forum della non autosufficienza e dell’autonomia possibile”, che si è tenuto mercoledì 24 e giovedì 25 novembre a Bologna giunto alla XIII edizione e patrocinato dalla Regione Emilia Romagna, hanno preso parte – unici della provincia di Alessandria – le Rsa EDIS Srl di Ticineto, l’associazione “Maria Angela Ribero Luino” di Ticineto e la Cooperativa Sociale “Airone” di Giarole. Il convegno è stato un vero e proprio momento di confronto fra le più importanti realtà sociali ed imprenditoriali del mondo della disabilità, la Edis Srl e le due strutture consorelle, hanno presentato il progetto “Nuova Atlantide 2.0”, volto al raggiungimento della liberazione dei soggetti anziani, malati e fragili, in condizione di lungodegenza, tramite la costituzione di un centro che svolge tutte le funzioni medico-diagnostiche necessarie, sia in casa di riposo, sia a domicilio che utilizzando programmi informatici di nuovissima generazione. Il progetto “Nuova Atlantide 2.0” destato l’interesse dei convenuti al Forum, confermando l’importante lavoro svolto ormai da più di venti anni dall’Associazione “Maria Angela Ribero Luino” di Ticineto e dalla Airone Cooperativa Sociale ONLUS di Giarole col coordinamento dalla EDIS Srl di Ticineto nell’ambito delle problematiche individuali e sociali della fragilità e della disabilità.