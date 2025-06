Bus sostitutivi per manutenzione della linea Cuneo-Saluzzo-Savigliano

Cuneo – Da oggi al 7 luglio compreso, il servizio ferroviario estivo Arenaways sulla tratta Cuneo-Saluzzo-Savigliano sarà sospeso per consentire lavori di potenziamento alla rete da parte di Rfi. Per garantire la continuità del collegamento, la compagnia ferroviaria Arenaways, che ha in gestione il servizio passeggeri dal gennaio scorso, attiverà un servizio sostitutivo su gomma, con stessi orari e fermate dei treni. I bus fermeranno nei pressi delle stazioni. Il treno tornerà a circolare regolarmente martedì 8 luglio, sempre con orario estivo che prevede corse dal lunedì al venerdì.