Alessandria digitale: quali sono i servizi automatizzati negli ultimi anni

Alessandria – Ormai siamo del tutto autonomi online e possiamo svolgere tante operazioni diverse. Per prenotare una visita o per pagare una bolletta basta usare lo SPID o la CIE. Con lo smartphone si può fare praticamente tutto, dal download di una pratica del Comune a una partita al casino online su betfair. Vediamo quali sono gli strumenti che i cittadini di Alessandria hanno a disposizione per gestire la burocrazia in digitale.

Il cuore dei servizi: portale comunale, SPID/CIE e pagamenti pagoPA

Per tutti i servizi basta accedere al portale apposito del Comune di Alessandria. C’è praticamente tutto, dai certificati anagrafici alle richieste di residenza, fino al consulto delle multe online. Ogni cittadino ha il suo profilo, accessibile tramite SPID, e può verificare tutto ciò che lo riguarda. Per i pagamenti, il Comune usa la piattaforma nazionale pagoPA. PagoPA è un servizio che consente di scegliere la banca o il canale preferito in modo da pagare in pochi step in modo veloce e sicuro. Dal portale si può prenotare uno sportello, scaricare un certificato o verificare la propria posizione tributaria senza recarsi in sede. Questo approccio ha velocizzato sia la presentazione delle domande sia le risposte degli uffici.

Anagrafe, notifiche e atti: certificati online e comunicazioni digitali

Per i certificati anagrafici (residenza, stato di famiglia e altri) oggi si usa l’ANPR. Si possono scaricare online con la stessa validità di quelli rilasciati allo sportello. È un servizio nazionale che semplifica molto le richieste. Poi, per le comunicazioni legali il Comune ha attivato SEND, il Servizio Notifiche Digitali, integrato con l’app IO. Così si possono ricevere su smartphone le multe, gli avvisi o gli esiti di pratiche con valore legale. L’attivazione si fa dall’app IO o dal sito di SEND.

Edilizia e imprese: pratiche telematiche e pagamenti integrati

Se ti occupi di casa o di lavori edilizi, lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) di Alessandria oggi è digitale. Tutte le domande, le comunicazioni e le pratiche (SCIA, CIL, permessi di costruire) passano dal portale telematico. Anche qui si accede con identità digitale e i pagamenti avvengono via pagoPA. A supporto dell’automazione c’è lo Sportello Telematico Polifunzionale che guida l’utente nella compilazione, nella firma e nell’invio dei moduli digitali.

Scuola e salute: i servizi comunali si agganciano a Piemonte Tu

Tutto passa dal sito del Comune: per alcune funzioni conviene usare gli strumenti regionali. Con PiemonteTu entri nella tua area personale e accedi a diversi servizi digitali della Regione Piemonte, tra cui PiemontePay e i servizi collegati alla scuola. Per la sanità, invece, c’è Salute Piemonte per le prenotazioni, i referti e la gestione del proprio fascicolo. In pratica, il percorso digitale locale si appoggia alle piattaforme nazionali e regionali, così non devi creare mille account diversi e puoi gestire tutto con le stesse credenziali. Così, mentre attendi per scaricare il referto dell’ultima visita medica, puoi ritagliarti qualche minuto per un tavolo al casino live di betfair per ingannare il tempo.