Da Pro Vita Famiglia – bene stop fiera Milano, l’utero in affitto sia reato universale

L’annullamento dell’orrenda fiera di bambini su misura in programma il 21 e 22 maggio a Milano è una vittoria della legalità e del buon senso comune. Si trattava di un evento promosso da enti già attivi per la diffusione in Europa dell’utero in affitto, un crimine aberrante. I promotori motivano il dietrofront con circostanze al di fuori del loro controllo, tra le quali senz’altro la petizione popolare di protesta di Pro Vita & Famiglia. Ora il Parlamento trovi con urgenza un accordo trasversale sulle proposte del centrodestra per rendere questa barbara pratica un reato universale punibile ovunque commesso», così Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia.