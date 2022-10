Da Paolo Valvassore Presidente di Ance Alessandria – ricordo di Franco Stradella

Franco Stradella ha rappresentato un riferimento importante per la politica alessandrina, prima come presidente della Camera di Commercio e, poi, come componente dell’Assemblea di Montecitorio. Il suo impegno come Presidente del Collegio Costruttori della provincia di Alessandria ha contribuito a dare visibilità e presenza alla nostra associazione nel tessuto socio economico territoriale. Oggi, la sua scomparsa ci addolora profondamente ma resta vivo il suo ricordo di imprenditore e di politico ricco di empatia.