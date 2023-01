Rallenta ma avanza la peste suina

Alessandria – Attualmente sono ben 283 i casi accertati fino a ieri di peste suina, nove in più rispetto all’aggiornamento precedente: 187 in Piemonte e 96 in Liguria. Otto casi sono stati osservati in Piemonte nella provincia di Alessandria:

due a Carpeneto (quattro positività da quando è iniziata l’emergenza),

due a Grognardo (quattro casi),

uno a Carrega Ligure (primo caso),

uno a Novi Ligure (quattro),

uno a Pareto (due casi),

uno a Ponzone (diciannove),

uno a Visone (tre casi).

Un caso è stato riscontrato in Liguria: a Savignone (quattro casi totali) in provincia di Genova.

Col caso di Carrega Ligure salgono così a 55 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.