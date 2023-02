Peste suina: a Sassello reti inutili, gravi danni all’agricoltura

Sassello – Sassello, un Comune in collina (390 metri s.l.m.) in provincia di Savona, a quattro chilometri dal confine col Piemonte, a 30 chilometri da Acqui Terme, è invasa dai cinghiali. Le reti di contenimento non hanno funzionato e gli animali che arrivano da nord-est, scendono dall’Ovadese dopo aver superato facilmente quelle barriere che avrebbero dovuto isolare la zona rossa. Secondo la testimonianza di molti residenti si tratta di intere mandrie che cercano cibo, devastano i campi, distruggono la biodiversità. E la peste suina si allarga anche qui con 10 recenti casi positivi. Per giunta i cacciatori si rifiutano di abbatterli perché non possono averne la carne in quanto per legge, le carcasse devono essere bruciate. I terreni vengono regolarmente distrutti dai cinghiali, che piombano a gruppi di 20- 30 capi. Le reti sono insufficienti. La situazione sta sfuggendo di mano.