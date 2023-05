Il porto di Genova nella gestione dei container è tra gli ultimi al mondo, ed è un problema da risolvere per sviluppare la nuova logistica: la classifica della Banca Mondiale

Genova – In una classifica pubblicata dalla Banca Mondiale, stilata seguendo il The Container Port Performance Index, risulta che il porto di Genova per il tempo che intercorre tra l’ingresso nello scalo della portacontainer fino a quello in cui questa lascia la banchina, al 316° posto su 348 porti analizzati in tutto il mondo. Ai primi 10 posti della lista si collocano nell’ordine i porti di Yangshan, Salalah, Khalifa, Cartagena (Colombia), Tanjung Pelepas, Ningbo, Hamad Port e Guangzhou, mentre Algeciras è il primo porto europeo dell’elenco, in 16esima posizione. Per fortuna in Liguria il porto di Vado Ligure (Savona) è 68° posto. Un risultato, quello savonese, legato essenzialmente alla piattaforma contenitori di Apm Terminals e frutto quindi dell’elevato livello di automazione di Vado Gateway. Ma è una magra consolazione. Se Genova non ride, La Spezia piange: lo scalo spezzino, infatti, è ancora più in basso, con il 332° posto. Ma per quanto riguarda la Liguria, la buona notizia arriva da Vado Ligure, che con il suo 68° piazzamento si distingue come porto dalla miglior performance su base nazionale.

Ecco la classifica mondiale dei porti italiani: