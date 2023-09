Tari a Novi: assalto al Municipio

Novi Ligure – Finalmente i novesi hanno rialzato la testa e non accettano i diktat sovietici per aumenti inspiegabili della Tari (tassa rifiuti). Stamane ci sono stati assembramenti (nella foto) davanti agli uffici di Gestione Ambiente in Via Giacometti: tutti si lamentavano della Tari, una signora chiede a un’altra signora: “Cosa ti hanno detto? Che devi pagare?”, e l’altra: “Certo! Ti raccontano la solita favola, quella del Lupo”. Intanto sui social non si fermano i post di protesta, ne abbiamo scelto uno di una signora trentenne, eccolo: “Anch’io sono rimasta scottata dall’aumento della Tari, pur vivendo in un appartamento piccolo. Chi ci garantisce che il calcolo sia stato fatto correttamente? Chi controlla chi dovrebbe controllare? Si possono visionare le tabelle con cui sono stati fatti i calcoli e magari sapere chi si è occupato di quest’incombenza? A mio avviso tali aumenti non sono giustificati, che il Signor Sindaco ci metta la faccia e controlli tutto, filiera dei rifiuti compresa. Si potrebbe organizzare una raccolta firme o andare a protestare sotto la finestra dell’ufficio del Sindaco. Manifestiamo contro i rincari ingiustificati!”. Tutto ciò mentre i responsabili di Gestione Ambiente (leggi Acos), il sindaco e l’assessore Casanova non si pronunciano e si defilano. Una vergogna.