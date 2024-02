In Italia c’è una pietra che vale più dell’oro: la Giada

Torino – Esiste una pietra che vale molto più dell’oro e si trova molto più vicino di quanto si possa immaginare. In Italia, infatti, ci sono dei posti dove questa pietra preziosa può, addirittura, essere trovata e raccolta senza troppo impegno o macchinari sofisticati. In Piemonte, la regione dove questa pietra abbonda, è possibile avventurarsi alla ricerca senza nemmeno doversi munire di una attrezzatura così ingombrante. Si trova all’interno di fiumi e ruscelli. Ci sono pietre che vanno solo levigate e altre invece spaccate e lavorate per far emergere solo la parte di valore. Stiamo parlando della Giada che sicuramente tutti conoscono, quello che, però, non tutti sanno è che questa pietra si trova in abbondanza in Piemonte, soprattutto nella zona del Monviso, così semplicemente in natura a colorare lo sfondo di qualche corso d’acqua o sulle rive facendo del paesaggio un luogo davvero caratteristico. Ha un colore verde smeraldo e ne esistono vari tipi. In Piemonte c’è la Giada piemontese che è anche detta giada-giadeite formata quasi interamente da giadeite che altro non è che un pirosseno, ossia un minerale ricco di sodio e magnesio. Le pietre preziose invece, presenti in Piemonte, ricadono nella famiglia della giada-onfacite.

Il valore economico di questo materiale si aggira, infatti, sui 300 euro per carato, considerando che un carato è circa 0,2 grammi si può, facilmente, intuire quanto sia preziosa.