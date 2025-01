Calcio Serie D – Città di Varese – Ligorna: Bonaccorsi chiude la pratica in tre minuti

Varese (Città di Varese – Ligorna 1-0) – Arriva un’altra vittoria per il Città di Varese tra le mura amiche dello Stadio Franco Ossola dove ha superato 1-0 il Ligorna grazie alla rete in avvio di Bonaccorsi. Tre punti che portano i Biancorossi a quota 45 punti al secondo posto, ma sempre a nove lunghezze dalla capolista Bra che ha superato per 3-0 il Vado. Alla prima occasione il Varese passa in vantaggio: punizione di Vitofrancesco che pesca sul secondo palo Bonaccorsi che insacca in rete. Al 12′ si fa vedere in avanti il Ligorna: sponda di Miracoli per il destro al volo di Piredda fuori non di molto. Al 33′ ancora i Liguri in avanti con Cericola che controlla male e sciupa una buona opportunità. Nella ripresa ci prova Marangon per il Varsese che però non trova lo specchio della porta. Nel finale il Ligorna si tuffa in avanti per pareggiarla. Nel finale occasione Di Stefano con palla fuori.

Città di Varese – Ligorna 1-0

Città di Varese (3-5-2): Piras; Vitofrancesco, Ropolo, Mikhaylosvkij, Banfi (31’st Romero), Marangon, Daquone, Valagussa, Ferrieri, Bonaccorsi (14’st Molinari), Marchisone (17’st Barzotti). In panchina: Ferrari, Priola, Maccioni, Malinverno, Mazzola, Lari. All. Floris.

Ligorna (3-5-2): Bodrato; Danovaro, Miccoli (21’st Di Stefqno), Grosso, Scannapieco, Bacigalupo (38’st Vassallo), Miracoli, Cericola, Dellepiane; Piredda, Tussellino. In panchina: Atzori, Gentile, Botta, Traverso, Tassotti. All Pastorino.

Gol: pt 3′ Bonaccorsi.

Arbitro: Ambrosino.