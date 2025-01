Pallacanestro Serie B – Per il Novi quarta vittoria nelle ultime cinque partite a danno del Desio

Casale Monferrato (Novipiù Monferrato Basket – Rimadesio Desio 78-75) – Successo fondamentale per il Monferrato basket che all’ Overtime batte Desio per 78-75. I Rossoblù salgono a quota 22 punti in classifica rimanendo saldamente nel gruppone delle inseguitrici e portando a 4 le vittorie nelle ultime cinque partite. Nel complesso una gara dove si è segnato poco e dove coach Corbani ha dovuto gestire le energie in virtù anche delle scorie residue di Domenica scorsa in ottica della contro Mestre tra pochi giorni. La partita non cominciata nel migliore dei modi per i casalesi. Nel primo quarto Desio ha imposto il proprio ritmo, guidata da una difesa aggressiva e da un attacco ben organizzato. Il parziale di 9-17 a favore degli ospiti ha evidenziato qualche difficoltà del Monferrato nell’arginare le iniziative di Bartninkas e Torgano, autori dei canestri più importanti. Nel secondo quarto la novpiù cambia marcia. Le forze fresche di Guerra, Rupil e Dia hanno dato energie e sono riuscite a colmare il gap. Stazzonelli, autore di una prestazione sontuosa, ha iniziato a scaldarsi dalla lunga distanza mentre Martinoni ha capitalizzato i viaggi in lunetta con freddezza. Un parziale di 22-14 ha permesso ai padroni di casa di rientrare in partita andando all’intervallo sul 31-31Nel terzo periodo equilibrio totale tra le due formazioni il quarto si è chiuso con un parziale di 19-20 per Desio, che ha mantenuto il vantaggio minimo. L’ultimo periodo è stata una vera battaglia, ultimi 2’al cardiopalma, un parziale di 9-6 ha sigillato il successo del Monferrato.

Novipiù Monferrato Basket – Rimadesio Desio 78-75 (9-17/22-14/19-20/19-18/9-6)

Monferrato Basket: Stazzonelli 24, Martinoni 21, Wojciechowski 15, Pepper 5, Guerra 4, Dia 4, Vecerina 3, Marcucci 2, Rupil 0, Basta 0, Bertaina 0. Coach Corbani.

Rimadesio Desio: Bartninkas 24, Cipolla 12, Torgano 11, Mazzoleni 10, Fumagalli 7, Tornari 6, Elli 5, Albique 0, Perez 0, Abijo 0, Chiumenti 0. Coach Gallazzi.