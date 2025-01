Calcio Serie D – Il Borgaro ritrova i tre punti a danno della Vogherese

Borgaro (Borgaro Nobis – Vogherese 2-1) – Vittoria casalinga del Borgaro che ha superato 2-1 la Vogherese. Dopo le sconfitte con Cairese e Gozzan, la squadra di Falco ritrova così i tre punti salendo a quota 17, mentre la Vogherese rimane ferma a 23. Succede tutto nella ripresa: al 9′ è l’attaccante Ferram a sbloccare la partita. La reazione della Vogherese non si fa attendere e i Rossoneri al 21′ beneficiano di un calcio di rigore (Rosso a Marcone), Monza dagli undici metri non sbaglia e riporta in equilibrio la gara. Nonostante l’inferiorità numerica però il Borgaro ha la forza di ritrovare con l’ex Arconatese Albisetti la rete del 2-1.

Borgaro Nobis – Vogherese 2-1

Borgaro Nobis (3-5-2): Marcone; Bongiovanni, Montesanto (22’st Zani), Cassetta; Mirabelli, Soplantai, Montenegro (22’st Edo), Mosca, Albisetti; Bove (41’st Elia), Massari (30’pt Ferram). In panchina: Perinetti, Tridico, Jannon, Brunod, Taraschi. All. Falco.

Vogherese (4-3-2-1): Rossi; Manzoni, Balesini, Tunesi, Milani; Losio (41’st Tahiri), Monza, Bortoletti; Cappadonna, Zito; La Vecchia (10’st Bordon). In panchina: Norrito, Velaj, Tursi, Sollini, Poropat, Asei Conte. All. Cavaliere.

Gol: st 9′ Ferram, 23′ Monza Rig, 39′ Albisetti.

Arbitro: Zangara.