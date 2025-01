Calcio Serie D – L’Asti non brilla e perde in casa contro la Cairese

Asti (Asti – Cairese 0-1) – Inizia con una sconfitta l’era di Siciliano alla guida dell’Asti. I Galletti infatti hanno perso di misura 0-1 tra le mura amiche del Censin Bosia contro la Cairese. Asti che resta fermo a quota 28 punti in classifica, mentre i Liguri salgono a quota 24. Al 40’ Asti in avanti con l’imbucata per Diop, ma è provvidenziale Vignaroli che allunga in corner. Nel finale di tempo colpo di testa di Biancheri sugli sviluppi di un corner, ma la palla finisce alta. In avvio di ripresa clamorosa palla gol sciupata dalla Cairese: Turone arriva di gran carriera su un cross proveniente dalla sinistra, ma il suo tiro al volo si stampa sul palo, Biancheri scivola lisciando il tap-in a Brustolin battuto. Al 29’ ancora Cairese pericolosa: Anselmo pesca Ngamba al limite dell’area il cui destro viene parato da un attento Brustolin. Al 43′ la rete che decide la gara: Ngamba recupera palla a centrocampo e la porta fino al limite, scambia con un compagno sulla sinistra e insacca a centro area. Finisce 0-1.

Asti – Cairese 0-1

Asti (4-3-3): Brustoli; Gjura, Manasiev, Favale (8’st Bresciani)Diop; Ghiardelli ( 26’st Ricci), Ciancio,Ferrari; Garcia Magnelli, Mayr, Brenchio. In panchina: Parrinello, Kean, Bozza, Ricci, Rebuffi. All. Siciliano.

Cairese (4-3-3): Cangane; Cerantola, Boveri, Turone ( 30’st Ngamba), Biancheri; Oubakent, Gargiulo, Castiglia; Garbarino ( 37’st Anselmo), Vignaroli, Fernandez. In panchina: Zanon, De Mori, Lartey, Garcia, Bellotti, Chiarlone. All. Nappi.

Gol: 89′ Ngamba.

Arbitro: Di Palma.