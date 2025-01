Calcio Serie D – Ai Leoncelli manca la zampata finale e fanno pari col modesto Chieri

Tortona (Derthona – Chieri 0-0) – Dopo la splendida vittoria di domenica a Lavagna, al Derthona oggi è mancata solo la zampata vincente per battere un modesto Chieri che, facendo al meglio il suo compitino strappa un punto prezioso al Coppi. Sia nel primo che nel secondo tempo, la squadra di Turi crea diverse occasioni per passare in vantaggio ma, un po’ per imprecisione e un po’ per sfortuna, non riesce a segnare. Un punto che sa di occasione persa ma che comunque smuove la classifica. Per il Derthona si tratta dell’ottavo pareggio stagionale.

Derthona – Chieri 0-0

Derthona (3-5-2): Cizza; Saidi, Arcidiacono, Fissore; Procopio, Nobile, Carli (38’st Disegni), Tocila, Soumahoro (12’st Giacchino); Mariani (38’st Gabrielli), Mencagli (38’st Lacava). All. Turi.

Chieri (3-4-3): Faccioli; Nesci, Sacco, Benucci (21’st Silvestri); Ozara, Petracca, Silano, Dumani; Henry, Stojkovic (38’st Ribaudo, Ferrara (25’st Guida). All. Molluso.

Arbitro: Ercole di Latina.