Pallacanestro Eurolega – La maggiore continuità premia il Partizan che batte l’Olimpia Milano

Milano (Olimpia Milano – Partizan Belgrado 70-90) – Il Partizan Belgrado interrompe la striscia positiva dell’EA7 Emporio Armani Milano passando al Forum per 90-70: decisivo il parziale di 27-18 nel terzo periodo che cancella il +3 con cui l’Olimpia era rientrata dagli spogliatoi. L’Armani vede peggiorare il proprio record a 12-10 e torna in zona play-in. L’Olimpia Milano crolla alla distanza contro un Partizan Belgrado clamoroso difensivamente, in grado di ribaltare anche la differenza canestri dell’andata (7 punti), non un dettaglio da trascurare. Partita che si gioca all’interno di un’atmosfera incredibile, oltre ad un’intensità da playoff. Il primo tempo è molto equilibrato, caratterizzato da un Bolmaro superlativo ed un ottimo Shavon Shields per l’Olimpia Milano. La squadra milanese lavora bene a rimbalzo difensivo, ma fa fatica ad innescare Mirotic e LeDay contro la difesa serba. Il secondo tempo è un monologo del Partizan: l’intensità difensiva cresce a dismisura (non che prima fosse scarsa) e la squadra di Obradovic trova in Brown ed i due Jones degli uomini in missione. Il Partizan ne ha semplicemente di più ed è bravissimo a non far entrare mai in partita LeDay e Mirotic (salvo uno sprazzo negli ultimi minuti di match, a buoi ormai scappati). L’Olimpia Milano ornerà in campo in LBA domenica 19 gennaio alle 17.00 contro la Reyrer Venezia Successivamente l’Ea7 Emporio Armani Milano volerà ad Istanbul per affrontare l’Efes giovedì 23 gennaio alle 18.30 in EuroLeague, mentre seguirà l’impegno casalingo in LBA contro Trieste alle 17.00 di domenica 26 gennaio.

Olimpia Milano – Partizan Belgrado 70-90

Milano: Tonut 2, Bolmaro 14, Shields 16, Mirotic 16, Gillespie 2; Mannion 2, Brooks 5, LeDay 10, Ricci 3. N.e.: Caruso, Bortolani, Garavaglia. All.: Messina.

Belgrado: Lundberg 6, Jones 24, Koprivica 2, S. Brown 26, Mike; Davies 8, Pokusevski 2, Bonga, Lakic, T. Jones 22. N.e.: Nakic. All.: Obradovic.

Foto Eurosport