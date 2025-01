Attraversa i binari mentre arriva la metropolitana: ricoverato e denunciato

Milano – Ieri sera verso le nove un rumeno di 24 anni, mentre cercava di attraversare i binari nella stazione di Loreto, sulla linea verde, è stato investito da un treno della metro, ferito e denunciato. L’uomo avrebbe cercato di passare da un lato all’altro della banchina e sarebbe stato centrato da un convoglio che viaggiava in direzione Gessate. Nell’impatto – avvenuto a una velocità ridotta grazie all’immediata frenata del macchinista – il ragazzo ha riportato ferite e traumi su tutto il corpo per cui è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico e le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. Identificato dagli Agenti è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio perché a seguito dell’incidente Atm è stata costretta a sospendere la circolazione della verde per alcuni minuti.